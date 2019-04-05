محافظ حضرموت يزور موقع "اليمن العربي "

قام اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية بزيارة خاصة لموقع اليمن العربي.

وأبدى محافظ حضرموت اعجابه الشديد على حسن الاستقبال،حيث كان في استقباله رئيس موقع اليمن العربي الدكتورجمال محسن.

وقام محرر اليمن العربي بإجراء حوار خاص كشف فيه محافظ حضرموت العديد من الملفات منها قطاع النفط وقطاع الكهرباء وغيرها من الأمور التي تهم المواطن الحضرمي.