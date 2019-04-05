قام اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية بزيارة خاصة لموقع اليمن العربي.
وأبدى محافظ حضرموت اعجابه الشديد على حسن الاستقبال،حيث كان في استقباله رئيس موقع اليمن العربي الدكتورجمال محسن.
وقام محرر اليمن العربي بإجراء حوار خاص كشف فيه محافظ حضرموت العديد من الملفات منها قطاع النفط وقطاع الكهرباء وغيرها من الأمور التي تهم المواطن الحضرمي.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حضرموت يزور موقع "اليمن العربي " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.