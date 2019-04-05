مئات المهاجرين يغلقون محطة قطار يونانية فى محاولة للوصول لألمانيا

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، اقتحم مئات المهاجرين محطة للقطارات، واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب في اليونان، فى محاولة لإعادة فتح طريق بري إلى ألمانيا.

وشوهدت الأمهات اللائي يحملن أطفالهن يركضن جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، بينما اندلعت الحرائق وسط مشاهد فوضوية في قرية ديافاتا، بالقرب من الحدود اليونانية مع شمال مقدونيا.

وكان المهاجرون قد تجمعوا في الميدان أملاً في شق طريقهم بشكل غير قانوني عبر البلقان باتجاه شمال أوروبا، وتبع ذلك تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن خطط لحركة منظمة لعبور الحدود الشمالية الغربية لليونان مع ألبانيا في أوائل أبريل.

وفي أثينا، ألقى اللاجئون أنفسهم على مسارات القطار وهم يهتفون "ألمانيا!" و "فتح الحدود" في احتجاج منفصل في محطة السكك الحديدية الرئيسية في أثينا.

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وبشكل منفصل، كان المهاجرون المتحصنون في تركيا يتجهون نحو حدود ذلك البلد مع اليونان في أعقاب شائعات كاذبة بأن أنقرة فتحت بوابة الحدود، وذكرت وسائل الإعلام التركية أن السلطات التركية احتجزت حوالي 1200 مهاجر هناك.

وبحلول صباح يوم الجمعة، كان المهاجرون قد نصبوا أكثر من 100 خيمة في ديافاتا، واحتشد حشد يحاول شق طريقه باتجاه الحدود اليونانية مع الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع. وأظهرت لقطات تلفزيونية الشجيرات تحترق في مكان قريب.

وقال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس فيتاس :"إن فتح الحدود كذبة"، وحث المهاجرين على العودة إلى مراكز إقامتهم.