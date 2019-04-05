كوريا الجنوبية تعلن حالة الطوارئ لدى فرار الآلاف من أسوأ حرائق الغابات في البلاد

اندلعت حرائق غابات هائلة في جبال الساحل الشمالي لكوريا الجنوبية، والتى أجبرت الآلاف على الفرار من ديارهم، حيث أعلنت البلاد حالة طوارئ وطنية.

ويُعتقد أن الحريق، الذي أشعل مقاطعة جوزونج مساء الخميس، هو أسوأ حريق على الإطلاق في البلاد، وأسفر عن مقتل شخصين وتدمير 135 منزلاً.

والآن بعد أن تمكن رجال الإطفاء من إطفاء معظم النيران، انكشفت الأضرار التي لحقت بلدات المنطقة مع ظهور صور مقلقة من المنطقة المضيفة للألعاب الأولمبية الشتوية 2018.

وتم نشر فريق عملاق من 17700 من موظفي خدمات الطوارئ على متن 60 طائرة هليكوبتر و 300 سيارة من قبل الحكومة لمكافحة الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وفشل الإشارات.

اندلعت حرائق غابات هائلة في جبال الساحل الشمالي لكوريا الجنوبية، والتى أجبرت الآلاف على الفرار من ديارهم، حيث أعلنت البلاد حالة طوارئ وطنية.

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ويُعتقد أن الحريق، الذي أشعل مقاطعة جوزونج مساء الخميس، هو أسوأ حريق على الإطلاق في البلاد، وأسفر عن مقتل شخصين وتدمير 135 منزلاً.

والآن بعد أن تمكن رجال الإطفاء من إطفاء معظم النيران، انكشفت الأضرار التي لحقت بلدات المنطقة مع ظهور صور مقلقة من المنطقة المضيفة للألعاب الأولمبية الشتوية 2018.

وتم نشر فريق عملاق من 17700 من موظفي خدمات الطوارئ على متن 60 طائرة هليكوبتر و 300 سيارة من قبل الحكومة لمكافحة الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وفشل الإشارات.