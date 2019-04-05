روسيا تحكم قبضتها على القطب الشمالى بمنظومة صواريخ متطورة

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"اليوم، أنّ حوالي 250 من الأفراد العسكريين مسؤولون عن الأسلحة المضادة للطائرات والأسلحة المضادة للسفن في القاعدة التي تقع بين بحر لابتيف وبحر سيبيريا الشرقي.
وقال الضابط في المنشأة الكولونيل فلاديمير باسيتشيك: "مهمتنا هي مراقبة المجال الجوي والطريق البحري الشمالي.. لدينا كل ما نحتاجه لخدمتنا والمعيشة المريحة ".
وليست روسيا وحدها التى تسعى لتأكيد تواجدها على أجزاء من القطب الشمالي، حيث إن تقلص الجليد القطبي يفتح فرصًا جديدة لاستكشاف الموارد وطرق شحن جديدة.
و تتنافس الولايات المتحدة وكندا والدنمارك والنرويج على الموقع أيضًا، كما أبدت الصين اهتمامًا متزايدًا بالمنطقة القطبية.
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