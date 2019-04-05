طالبان يتمكنان من سرقة "مليون دولار" من أبل عبر إصلاح أيفون

كشف تقرير جديد من موقع "أوريجون لايف" الإلكترونى، أن طالبين يعيشان فى الولايات المتحدة تمكنا من "سرقة" شركة أبل منذ شهور مقابل مئات وآلاف الدولارات، حيث قيل إن طالبين صينيين فى ولاية أوريجون يدعيان "يانغيانغ زهو" و"كوان جيانغ"، يديران عملية احتيال وهمية تتعلق بهواتف ايفون منذ 2017.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقد خدع كلاهما أبل بمبلغ 895800 دولار إجمالًا وفقًا لتقديرات الشركة، حيث اعتاد الطالبين جلب هواتف أيفون "غير أصلية" من الصين، ثم تقديمها لشركة أبل لإصلاحها بموجب الضمان، حيث كانت هذه الهواتف عند تسليمها للشركة فى وضعية عدم التشغيل "iPhone won't power on"، ثم يقومون بعد ذلك بشحن الهواتف التى تعمل مرة أخرى إلى الصين.

ثم يتم بعد ذلك إيداع الأموال الناتجة عن بيع الهواتف الأصلية المستردة فى الصين، فى حساب والدة "جيانغ "، فيما كشف التقرير أن أبل قامت بإصلاح حوالى 1،493 هاتف أيفون من أصل 3000 هاتف مزيف، وذلك قبل حصولهم على تنبيه بوجود خطأ ما، ثم أثير الوضع مع قسم الاحتيال فى شركة أبل، وتم إرسال جيانغ للتحقيق بسبب "الاحتيال"، ومع ذلك، لم تحصل أبل على أى رد.

وقد تم مؤخرا اكتشاف أنه تم تقديم حوالى 200 دعوى ضمان على هواتف ايفون باسم "زهو"، فيما يدعى محامى الطالبين أنهم غير مدركين إذا كانت أجهزة أيفون القادمة من الصين أجهزة حقيقية أو مزيفة وأنهم يعتقدون أنهم كانوا يحصلون على تخفيض مقابل الخدمة، ولم يتم بعد معرفة ما إذا كانت أبل قادرة على الحصول على أى شيء من القضية أم لا.