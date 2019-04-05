ضاحى خلفان: ميليشيات قطرية تسرق نفط ليبيا وتدعو للانقلاب على حكومات العرب

أكد ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، أن قطر دعت إلى الإنقلاب على الحكومات فسارع الى تلبية ندائها الإخوان فكان ما كان من ذل وهوان.

وقال خلفان، ما دامت قطر على هذا النهج مستمرة فمشروعها الإخونجى التعاونى مع أعداء الأمة مستمرا، موضحا "إذا رأيت مظاهرة ضد حكومة عربية، تمعن جيدا سترى إخونجية قطر فيها، غردت قطر خارج السرب فأثارت فتن الحرب عند العرب".

وتابع خلفان "مالم تقل قطر علنا (التوبة) يجب ألا يتم التوقف عن التصدى لمخططاتها، المخطط يرسمه عزمى بشارة وينفذه تميم بأمر الحمدين"، مضيفا: "الإخوان لم يكتفوا بهزيمتهم في البلدان العربية التي حدثت فيها ثورات الربيع، فهم يحاولون من جديد فى بعض البلدان العربية (دقهم مهم)".

وكشف خلفان "تم تجنيد حمد بن جاسم لصالح مخابرات عدوة للوطن العربى وكلف بلعب دور تخريبى لكن فشل الدور ولن ينجح"، مضيفا: "فتش فى المظاهرات الحالية أينما وجدت تجد إخونجية قطر يؤججون الوضع، عضو الكنيست عزمى بشارة خطير أيها العرب، حقا أوفى بعهده لإسرائيل، اللهم اذهب عن الوطن العربى مكر الماكرين".

وتابع خلفان: "نفط ليبيا يسرق من مليشيات مدعومة من قبل قطر ويباع بسعر التراب لعملاء قطر المعروفين، ما يجرى فى الوطن العربى حرب جولوجيا، يريد البعض التحكم فى مصادر الطاقة العربية أولهم إسرائيل عبر قطر".