مقتل فردين من قوات حرس الحدود التايلاندية رميا بالرصاص داخل أحد المساجد

لقى اثنان من قوات حرس الحدود التايلاندية حتفهما رميا بالرصاص أثناء أدائهما الصلاة داخل أحد المساجد في إقليم "يالا" الواقع جنوبي البلاد؛ وذلك وفقا لما أعلنته الشرطة التايلاندية اليوم الجمعة. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المسئول بالشرطة الكولونيل "باريوات كوانمانيج" قوله أن أربعة مسلحين تسللوا إلى داخل المسجد، وقاموا بإطلاق النيران على الشرطيين في رأسيهما من مسافة قريبة، مشيرا إلى أن هؤلاء المسلحين فروا من المسجد عقب الحادث.

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