مقتل فردين من قوات حرس الحدود التايلاندية رميا بالرصاص داخل أحد المساجد

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المسئول بالشرطة الكولونيل "باريوات كوانمانيج" قوله أن أربعة مسلحين تسللوا إلى داخل المسجد، وقاموا بإطلاق النيران على الشرطيين في رأسيهما من مسافة قريبة، مشيرا إلى أن هؤلاء المسلحين فروا من المسجد عقب الحادث.
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