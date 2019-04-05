أخبار لا تفوتك| تراجع لـ"البشير".. ودعوة هامة للسودانيين (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

المهدي يدعو الجماهير للخروج إلى الشوارع غدا ويطالب البشير بالتنحي

دعا رئيس حزب الامة المعارض؛ الصادق المهدي؛ الشعب السوداني للخروج الى الشوارع غداً السبت في موكب السادس من ابريل؛ وطالب الرئيس؛ عمر البشير بالاستقالة من منصبه.

وناشد المهدي خلال خطبة صلاة الجمعة بمسجد الهجرة بامدرمان؛ القوات المسلحة أن تحافظ على قوميتها وأن لا تبطش بمواطنين عزل يطالبون بحقوق يكفلها الدستور؛ حاثا المجتمع الدولي للمطالبة بعدم البطش بمواطنين يتحركون سلمياً.

وقال المهدي على الرئيس البشير حل المؤسسات الدستورية (المضروبة)؛ وأن يدعو 25 شخصا نرشحهم له لتكوين جمعية تأسيسية لاقامة النظام الجديد المنشود.

واضاف المهدي هنالك عوامل كثيرة منعت وتمنع البشير من ممارسة كافة صلاحيات الرئاسة وتعرض السودان للعقبات؛ في اشارة منه الى اتهامات الموجهة من محكمة الجنايات الدولية.

وقال رئيس حزب الامة القومي؛ "أدعو الجميع لتلبية النداء الوطني، وأرجوهم أن يلتزموا بالسلمية، وألا يستجيبوا لأية استفزازات، فالحلم الصامد أقوى من السلاح. احتشدوا وارفعوا راياتكم وشعاراتكم سلمياً، اضربوا مثلاً".

حسين أبو صالح: السودان يفتقد للعقل الاستراتيجي والمنهج الوطني للإدارة الاستراتيجية

عزا رئيس هيئة علماء السودان بروفيسور محمد عثمان صالح حدوث أزمة اقتصادية بالبلاد إلى ما أسماها بـ(الأنانية).

وقال صالح في ندوة التخطيط الاستراتيجي القومي (عوامل النجاح وأسباب الفشل) التي نظمتها الهيئة بالمركز السوداني للخدمات الصحفية حسب صحيفة السوداني.

قال إن الأزمة الاقتصادية سببها الأنانية المتمثلة في تخزين العملة وتقديم المصالح الخاصة على العامة إلى جانب انعدام الهمة والذمة، ووصف صالح الحكومة الحالية بغير الرشيقة.

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من جانبه أكد وزير الاستراتيجية بالخرطوم السابق بروفيسور محمد حسين أبو صالح أن السودان يفتقد للعقل الاستراتيجي والمنهج الوطني للإدارة الاستراتيجية، وقال (تسقط بس قرف من عمايلنا)، وتابع (إيراداتنا في الموازنة 162 مليار جنيه وهي أقل من ميزانية برشلونة).

رئاسة الجمهورية: الرئيس البشير لن يوجه خطاب للأمة اليوم

أوضح وزير شؤون رئاسة الجمهورية؛ فضل عبدالله فضل أن الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ لن يوجه خطابا للأمة السودانية.

وقال فضل في تصريحات لوكالة السودان للأنباء؛ ان البشير سيلتقي مساء اليوم الجمعة نائبيه ومساعديه والهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني والقوي المجتمعية وقادة الإعلام.

وأضاف أن اللقاء التفاكري يأتي في إطار المشاورات التى يجريها آلرئيس حول متطلبات المرحلة.

وكانت رئاسة الجمهورية وجهت دعوة أمس لوسائل الاعلام المحلي والخارجي افادت فيه ان الرئيس البشير سيلقي على الشعب خطابا مساءا اليوم الجمعة.

كبر يزور شمال دارفور.. ولجنة عليا لاستقباله

يزور نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، ولاية شمال دارفور في الأيام المقبلة، لافتتاح عدد من المشروعات الصحية الجديدة، وعقد عدد من اللقاءات مع الفعاليات المختلفة كما سيزور السيد نائب الرئيس بعض المحليات الجغرافية بالولاية.

وفي السياق نفسه، ترأس والي الولاية بالإنابة ـ وزير الصحة والتنمية العمرانية الخميس، مروان التجاني الطيب، بمقر حكومة الولاية، اجتماع اللجنة العليا لاستقبال نائب الرئيس والوفد المرافق له.

واستعرض الاجتماع، مقررات تشكيل اللجنة العليا واللجان الفرعية لاستقبال كبر.

يشار إلى أن زيارة السيد نائب رئيس الجمهورية للولاية تستغرق 3 ايام يرافقه عدد من الوزراء الاتحاديين وبعض المسؤولين من المركز .