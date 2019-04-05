سهام عمر: انحنيت لجمهور الهلال لهذا السبب

وأضافت: (أما حكاية انحنائي لجمهور الهلال فقد حدثت بعد أن حذرني الكثيرون من الذهاب لاستاد الهلال لتغطية إحدى الفعاليات بسبب مريخيتي المعروفة، لكنني رفضت ذلك الاقتراح وذهبت للاستاد لأتفاجأ باستقبال مميز وجميل من الجمهور لأقوم بمبادلتهم التحية بأفضل منها).
وتحدثت سهام عن التعصب الرياضي، مؤكدة أنه يجب وبشكل عاجل التخلص من تلك العادة السيئة التي كانت سبباً في تراجع كرة القدم، كما طالبت بأن يسعى كل جمهور لاحترام النادي الآخر بما يضمن أجواء رياضية نظيفة و(غير مسمومة)، كما كشفت عن وجود عدد كبير من العاملين (المريخاب) داخل قناة الهلال، مشيرة إلى أن هذا الشيء وحده يكفي للتدليل على ضرورة نبذ التعصب الأعمى والسعي لتطوير الكرة السودانية.
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