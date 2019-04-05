منظمة العفو الدولية تكذب فبركة قناة الجزيرة القطرية

أزمة جديدة لاحت فى الافق بين منظمة العفو الدولية وقناة الجزيرة القطرية، بسبب عرض القناة لتقرير مزيف على لسان متحدثة المنظمة عن السعودية وبثت قناة الجزيرة القطرية، الأمس، تقريرًا وجهت فيه انتقادات على لسان المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية، الى السعودية ، إحدى دول الرباعى العربى المقاطعة لقطر ، لكن المنظمة الدولية كذبت هذه الأخبار.

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