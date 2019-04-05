أوغلو يقدم نفسه عمدة لاسطنبول ويؤكد الفوز على مرشح أردوغان

ومن دون انتظار النتائج النهائية، بات إمام أوغلو يقدم نفسه على أنه "رئيس بلدية اسطنبول" ويزيد من مداخلاته الإعلامية.
وقال عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية مساء الخميس إن حزبه سيحترم النتائج ويهنئ الفائز "بمجرد أن تكون إرادة الشعب واضحة للعيان".
وقال أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، صباح الجمعة إنه يتقدم بنحو 19 ألف صوت على بن علي يلديريم مرشح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أرغان.
وقال إمام أوغلو أيضاً في مقابلة مع قناة فوكس هابر، إن إعادة فرز الأصوات "ستنتهي بحلول آخر الأسبوع"، مشيراً الى انه سيبقى متقدما بنحو 18 إلى 20 ألف صوت.
وقد خسر حزب العدالة والتنمية، حسب النتائج الموقتة، أنقرة وإسطنبول، أهم مدينتين في البلاد، يسيطر عليهما الإسلاميون منذ 25 عاماً.
ورفع الحزب الحاكم دعاوى لدى السلطات الانتخابية في عدد كبير من المدن، معتبراً أن عدداً كبيراً من الأصوات قد احتُسبت لاغية، ما أدى الى حرمان مرشحيه من الفوز، حسب قوله. وهو ما نفته المعارضة.
وكان متاحا للفروع المحلية من اللجنة العليا للانتخابات حتى الخميس، القيام بأول إعادة فرز للأصوات في إسطنبول حيث أعيد احتساب الأصوات التي اعتُبرت باطلة في 15 من 39 دائرة، وأعيد فرز جميع الأصوات في 3 دوائر أخرى.
وفي أنقرة، أعيد فرز جميع الأصوات في 11 من 25 دائرة في العاصمة.
لكن الشكاوى استمرت الجمعة، وهذه المرة لدى الفروع الاقليمية للجنة الانتخابية العليا. ويمكن طلب الاستئناف بعد ذلك حتى 10 أبريل.
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