البرلمان الأوروبي يعفي البريطانيين من تأشيرات الدخول بعد بريكست

وافق البرلمان الأوروبي، على قانون يعفي البريطانيين من تأشيرات الدخول إلى دول التكتل حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، رغم خلاف حاد حول وضع جبل طارق.
ويعني القانون أن بإمكان البريطانيين أداء زيارات تستمر أقل من 90 يوماً إلى دول فضاء شنغن، دون تأشيرات دخول، حتى في حال خروج بريطانيا دون اتفاق.
ويعني القانون أن بإمكان البريطانيين أداء زيارات تستمر أقل من 90 يوماً إلى دول فضاء شنغن، دون تأشيرات دخول، حتى في حال خروج بريطانيا دون اتفاق.
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