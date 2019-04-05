ماليزيا تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

وقال محمد في مؤتمر صحفي إن بلاده قررت الانسحاب بسبب "الارتباك السياسي الناتج عن بعض الأشخاص أصحاب المصالح"، وفقاً لما نقلته صحيفة (ذا ستار) المحلية.
وفي الرابع من مارس (آذار) الماضي، وقع وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله وثيقة انضمام البلاد لنظام روما للتأكيد على التزام كوالالمبور بمكافحة الجرائم الدولية.
لكن بعدها بأيام قليلة، ندد سلطان ولاية جوهور، إبراهيم إسماعيل بأنه لم يتم إخطار مجلس السلاطين الذي يتناوب أعضاؤه على حكم البلاد كل خمس سنوات، بهذا القرار.
واتخذت ماليزيا هذا القرار عقب أقل من ثلاثة أسابيع من انسحاب الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية التي تضم حالياً 122 دولة، بينما انسحب منها أو رفض التصديق عليها كل من الولايات المتحدة وروسيا والهند وروسيا.
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