استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بنيران إسرائيلية في غزة

أعلنت مصادر إسرائيلية رسمية، أن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينياً وأصاب آخر الليلة الماضية، بدعوى اجتيازهما السياج الفاصل مع جنوب قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن فلسطينياً استشهد وأصيب آخر بجروح طفيفة بعد إطلاق جنود من الجيش النار عليهما وعلى ثالث بعد اجتيازهم السياج الأمني جنوب القطاع.

ولم تعقب مصادر إسرائيلية رسمياً على هذه التطورات.

ودأب شبان فلسطينيون على محاولة اجتياز السياح الفاصل مع قطاع غزة، يقابله الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار عليهم واعتقالهم.

ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر فلسطينية، أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح اليوم في أطراف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وجرفت ومشطت المنطقة.

