وصرح مسئول كبير بالشرطة المحلية - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة أن الطب الشرعي سيحدد الأسباب التي أدت إلى وفاة المتهم (الذي يبلغ من العمر 48 عامًا) من مدينة كراني السلوفينية، مشيرًا إلى أنه معروف أن الشخص يعاني من مشكلات نفسية.
وأوضح المسئول أن الشرطة اعترضت خط سير حافلة الركاب قبل وصولها للطريق السريع الذي هدد المتهم -الذي كان على متنها أمس الخميس بقتل السائق وسبعة ركاب آخرين ما لم تتجه الحافلة صوب هذا الطريق.
ومن جانبها أكدت الشرطة استخدام الغاز المسيل للدموع بغرض الحيلولة دون هروب الشخص بعد أن تمكنت الشرطة من إيقاف الحافلة، حيث ألقي القبض على المتهم وتم تقييده، كما أشارت الشبكة أنه - على ما يبدو - لم يتم إطلاق نار بالمكان.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخص متهم بخطف حافلة ركاب بعد إلقاء القبض عليه فى سلوفينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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