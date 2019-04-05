الخليج 365 : أصدر الفريق أول يحيى محمد خير والي ولاية النيل الازرق قرارا بتكوين لجنة لحصر ومراجعة الدكاكين والمواقع التجارية الاستثمارية بمدينة الدمازين برئاسة معتمد محلية الدمازين وعضوية المديرين العامين لوزارتي البنى التحتية والمالية ومديري الاستثمار والتشييد والأمن الاقتصادي والتخطيط والتنمية والإيرادات بمحلية الدمازين وممثلين للشرطة والاستخبارات. وخص القرار اللجنة بحصر الدكاكين الاستثمارية والمواقع التجارية الاستثمارية المؤجرة من الوحدات الحكومية وتحديد إيجار المثل بالمواقع المختلفة وحصر المواقع غير المنشأة حتى تأريخ . وحدد القرار أن ترفع اللجنة تقرير للسيد الوالي عن أداء اللجنة وتوصياتها. المادة السابقة مهاتير محمد يعلن انسحاب ماليزيا من المحكمة الجنائية الدولية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار بحصر الدكاكين والمواقع التجارية والاستثمارية بالدمازين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.