سهام عمر: انحنيت لجمهور الهلال لهذا السبب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قللت مذيعة قناة الهلال سهام عمر من الاتهامات التي وجهت إليها في وقت سابق بسبب استفزازها لجمهور المريخ واحتفالها بكأس الدوري وانحنائها لجمهور الهلال داخل الاستاد – برغم مريخيتها الصارخة – حيث أكدت خلال استضافتها ببرنامج (الصندوق) حسب صحيفة السوداني، الذي سيبث على قناة أنغام في رمضان أن احتفالها بالكأس جاء عفوياً، حيث كانت داخل الاستديو قبل أن يصل عدد من زملائها وهم يحملون الكأس يقتحمون الاستديو لتحتفل معهم.

وأضافت: (أما حكاية انحنائي لجمهور الهلال فقد حدثت بعد أن حذرني الكثيرون من الذهاب لاستاد الهلال لتغطية إحدى الفعاليات بسبب مريخيتي المعروفة، لكنني رفضت ذلك الاقتراح وذهبت للاستاد لأتفاجأ باستقبال مميز وجميل من الجمهور لأقوم بمبادلتهم التحية بأفضل منها).

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وتحدثت سهام عن التعصب الرياضي، مؤكدة أنه يجب وبشكل عاجل التخلص من تلك العادة السيئة التي كانت سبباً في تراجع كرة القدم، كما طالبت بأن يسعى كل جمهور لاحترام النادي الآخر بما يضمن أجواء رياضية نظيفة و(غير مسمومة)، كما كشفت عن وجود عدد كبير من العاملين (المريخاب) داخل قناة الهلال، مشيرة إلى أن هذا الشيء وحده يكفي للتدليل على ضرورة نبذ التعصب الأعمى والسعي لتطوير الكرة السودانية.

مما تجدر الإشارة إليه أن سهام تعرضت لهجوم عنيف جداً من بعض المريخاب إثر ظهورها داخل استاد الهلال، أولئك الذين طالبوها بعدم الاقتراب من نادي المريخ مرة أخرى، تلك التحذيرات التي قللت سهام من خطورتها مشيرة إلى أن المريخ هو بيتها الأول أما الهلال فهو نادٍ تعمل في قناته الفضائية ومن المفترض أن تمنحه القليل من الولاء والتقدير.