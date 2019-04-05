الأمين العام للأمم المتحدة يتجه من طرابلس إلى طبرق وبنغازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سيغادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرابلس الغرب، متوجها إلى طبرق وبنغازي، على الرغم من تقدم جيش حفتر نحو طرابلس.

وكتب غوتيريش عبر حسابه على موقع تويتر: “سأتجه من طرابلس إلى طبرق وبنغازي. أهدافي تبقى كما هي: تجنب المواجهة العسكرية. وأكرر مرة أخرى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وإنما سياسي فقط”.

وأفادت الأنباء، في وقت سابق، أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلنت السيطرة على عدد من المناطق جنوب غربي العاصمة طرابلس.

فقد قال مصدر في الجيش الوطني الليبي، لوكالة “سبوتنيك”: “في الوقت الحالي، شوارع المدينة خالية، يبدو أن جميع السكان تقريبا اختاروا مغادرة المدينة. بالفعل، هناك العديد من المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو الجيش الوطني الليبي، على سبيل المثال، جنزور والسواني، في الجنوب الغربي من طرابلس”.