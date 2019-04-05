الحكومة الهندية تتفاوض مع أمريكا لاستمرار شراء النفط الإيراني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الهندية، رافيش كومار، اليوم، إن بلاده على اتصال بالولايات المتحدة بشأن إعفاء شراء النفط من إيران مع قرب انتهاء مهلة الإعفاءات التي حددتها

واشنطن.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن متحدث الخارجية الهندية القول “لقد تم الانخراط في مفاوضات مع الولايات المتحدة منذ انطلاق الإعفاءات التي ستنتهي في 4 من شهر مايو/ أيار من هذا

العام، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث”.

وأضاف “لكن الشيء المهم هو أن المشاركة يجب أن تستمر، وهي مستمرة بين الهند والولايات المتحدة”.

وتعتبر الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، تلبي أكثر من 80 % من احتياجاتها النفطية من خلال الواردات، وإيران هي ثالث أكبر مورد بعد العراق والسعودية وتلبي حوالي 10 %

من إجمالي احتياجات الهند.

ومنحت واشنطن إعفاءات لـ8 دول من بينها الهند لمواصلة استيراد النفط من إيران حتى الـ4 من شهر مايو المقبل.