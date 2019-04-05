إقالة مدير المخابرات الجزائرية عثمان طرطاق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعفي اللواء عثمان طرطاق، قائد جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية، وذلك بحسب ما أفادت قناة “النهار” الجزائرية.

ونقلت القناة عن مصادر القول إن عثمان طرطاق، المدعو بشير، قد غادر مكتبه مساء أمس الخميس بصفته أيضا مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية.

وذكرت قناة “النهار” إنه “تقرر إلغاء المنصب الذي تم وضعه خصيصا للواء طرطاق، على مستوى رئاسة الجمهورية والذي جعله في وضع غير طبيعي”.

وأضافت: “حيث أنهم عسكريون يخضعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني، لكنهم في الواقع تم هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية”.

وتابعت: “هذا الوضع يعتبر وضعا غير طبيعي، جعلهم يفلتون في كل مرة من تدابير الرقابة والتفتيش التي يخضع لها العاملون في المؤسسة العسكرية”.

واختتمت بالقول: “لذلك تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى طبيعتها كهيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015، وبذلك إلغاء التبعية لرئاسة الجمهورية يسمح برقابة أكبر للعسكريين”.