رئاسة الجمهورية : البشير لن يوجه خطابا للأمة مساء اليوم

أكد دكتور فضل عبد الله فضل وزير شؤون رئاسة الجمهورية أن السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير سيلتقي مساء اليوم بنائبيه ومساعديه والهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني والقوى المجتمعية وقادة الإعلام. وقال د. فضل في تصريح حسب (سونا) إن رئيس الجمهورية لن يوجه خطابا للأمة السودانية خلال اللقاء الذي يعتبر لقاءً تفاكرياً في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس حول متطلبات المرحلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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