هارون: ما تهزكم العبارات إن الوطني فطموه من الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس المؤتمر الوطني المفوض مولانا أحمد هارون الشارع العام بالهدوء والصبر، وقال أي تغيير غير الانتخابات سيقود البلاد والعباد إلى مخاطر لا يحمد عقباه، في وقت قطع بأن (الشعب كلو في رقبة البشير لأنه دخريهم ولدينا قيادات يسدوا الفرقة كلهم تحت شجرتنا الكبيرة)، وقال هارون لدى مخاطبة أمانة المرأة بقاعة الصداقة حسب صحيفة آخر لحظة أمس، البعض يحاول قطع عود من الشجرة لكنهم لن يستطيعوا لأنها راسخة من تراب الشعب، وأضاف (ما تهزكم العبارات إن الوطني فطموه من الحكومة)، منوهاً إلى أن المكتب القيادي عقد (9) جلسات بدون الرئيس البشير، هل سألتكم أين ذهب؟، مؤكداً أن الرئيس لديه مسؤولية تجاه شعبه، وقال لكنه مازال مسؤولاً عن الحزب، وأقر هارون بضيق الأحوال الاقتصادية وقال (ما ناكرنها وبكرة حتكون أحلى).

وطالب هارون المحتجين بأن يروقوا المنقة، وقال أدعو (الناس الأرواحهم مكركرة اليروقوا المنقة حبة حتى لا تحدث معركة تضرر منها البلاد)، وأضاف بعد العسر يسرا ومهما عظمت الابتلاءات ستنفرج لكنها تحتاج لي إخلاص النية.

من جهتها طالبت أمانة المرأة بالوطني رئيس الحزب المفوض مولانا أحمد هارون، بزيادة حصتهن في المناصب الحكومية، جاهزيتهن على مستوى الحزب للحوار والانفتاح السياسي، وقالت هباني: (نحن مع قيادات حزبنا من أجل التغيير والتجديد.. نحن كنداكات ومهيرات وعازات وراكزات)، وأضافت: رغم الظروف الصعبة مازلنا متزينين بالصبر.