شيخ الأمين سيعود للسودان ويمارس نشاطه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن شيخ الأمين عمر الأمين مساء أمس أن كافة الأسباب التي أدت لخروجه من الوطن قبل قرابة الثلاث سنوات قد انتهت وأنه سيعود للوطن بصفة نهائية لمباشرة عمله الديني والدعوي بمسيده خلال اليومين القادمين .

وكشف الشيخ الأمين، أنه تلقى اتصالاً كريماً أمس من عمر البشير رئيس الجمهورية بمبادرة من السيد أبوهريرة حسين وزير الشباب والرياضة، وقال الشيخ الأمين إن ما أستمع إليه من حديث طيب من رئيس الجمهورية أزال كل ما علق بنفسه، والأسباب التي أدت لخروجه من الوطن .

وعبر الشيخ الأمين وبحسب صحيفة الدار عن خالص شكره وامتنانه لأبناء الشعب السوداني داخل وخارج الوطن عامة، ومريديه ومحبيه خاصة، على ما أبدوه من تعاطف ومساندة لقضيته العادلة .