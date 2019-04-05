عبدالمعروف يؤكد على انحياز القوات المسلحة لأمن الوطن وسلامة المواطنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطع رئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف بعدم التفريط في أمن البلاد، وأكد عدم المزايدة على مواقف القوات المسلحة.

وجدد عبدالمعروف خلال مخاطبته يوم (الخميس) عدد من اللقاءات التنويرية للضباط وضباط الصف والجنود بوحدات اتجاه البحر الأحمر الإستراتيجي في كل من بورتسودان وجبيت، التأكيد على انحياز القوات المسلحة التام لأمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم ،وأكد التفافها حول قيادتها وحرصها على الالتزام بواجباتها الدستورية وحماية البلاد من الأخطار والمهددات والمحاولات التي تريد جر البلاد إلى مزالق الفوضى ، ودعا إلى أهمية التحلي باليقظة والحذر لتفويت الفرصة على المتربصين .

وأعلن بحسب الصيحة الآن الاستمرار في إنفاذ مشروعات خطة تطوير القوات المسلحة في محاورها المختلفة، وبشر بعدد من المشروعات التي تستهدف تحقيق الرضا الوظيفي لمنسوبي القوات المسلحة في كل المستويات وأشاد بتشكيلات ووحدات اتجاه البحر الأحمر الإستراتيجي والأدوار التي تضطلع بها في حماية البلاد ومكتسباتها.