مقترح بحل اللجنة التنسيقية العليا للحوار واستبدالها بآلية جديدة

كشف عضو لجنة الأحزاب السياسية لمعالجة الأزمة مبارك دربين عن مقترح يقوده حزبه مع أحزاب شاركت في الحوار لحل اللجنة التنسيقية العليا للحوار والاستعاضة عنها بآلية جديدة يتم الاتفاق عليها خلال الجمعية العمومية التي ستنعقد قريباً.

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وقال مبارك دربين حسب صحيفة الإنتباهة، إن اللجنة التنسيقية العليا فقدت شريعتها وانحرفت عن مسارها الذي من أجله تم انتخابها من أحزاب الحوار، وأضاف قائلاً: (مهما اجتمعت تنسيقية الحوار أو قررت فهي لا تمثل أحزاب الحوار)، ونوه بأن إعلان الرئيس بفتح الحوار مجدداً أكبر دليل على فشل اللجنة التنسيقية التي لم تستطع تنفيذ المخرجات والوثيقة التي قال إنها أصبحت من التاريخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)