المركزي يكشف عن إجراءات لتوفير (الكاش)

كشف بنك السوداني المركزي عن الإجراءات التي اتخذها لتوفير الأوراق النقدية عبر خطة مستمرة وأشار إلى أن الإجراءات تمثلت في التركيز على طباعة العملة محلياً وخارجياً.

واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري حسب صحيفة الإنتباهة أمس، برئاسة رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا، إلى محافظ بنك السودان المركزي حول ترتيبات وموقف توفير الأوراق النقدية.

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وأوضح المحافظ أن الإجراءات التي اتخذها البنك لتوفير الأوراق النقدية عبر خطة مستمرة وأشار إلى أن أهم الإجراءات تمثلت في زيادة كمية الأوراق النقدية ورفع قيمة فئات العملة إلى 100، 200، 500 والتركيز على طباعة العملة محلياً وخارجياً وحسن توظيف الأوراق النقدية المتحصلة من بعض الجهات الحكومية إضافة إلى حث البنوك التجارية على زيادة مجهوداتها في استقطاب التوريدات النقدية وزيادة نطاق الدفع الإلكتروني والدفع عبر الموبايل والعمل على خفض التضخم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)