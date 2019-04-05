التاريخ: 05-أبريل-2019
1 مشاهدة
كشف رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض احمد هارون خلال لقاء مفتوح مع قيادات المرأة أمس، عن أسباب وملابسات قرار الرئيس، وأوضح هارون أن الأصوات التي نادت بالتغيير مؤخراً وتلك التي لها رأي استدعت الرئيس أن يبعث برسالة طمأنينة وأن يقف في منتصف الدائرة ككبير، لأنه مسؤول عن كل السودانيين. وأضاف: (بكل رضا نتفهم أن الرئيس يكون دخري للبلد يحل مشاكلها).
وجدد هارون حسب صحيفة الإنتباهة، حرص حزبه على الحوار مع الآخر مهما كانت درجة الاختلاف، وأضاف (الذين يحاربوننا نحتاج لرؤية جديدة معهم وأي يوم يمر دون حل خصم علينا.
وأثنى على الدور الذي ظلت تضطلع به المرأة، وأكد أنهم مع تمكين المرأة كشريك يمكن أن تكون نسبته أكبر، وقال للمؤتمرات (مافي وقت ننوم ونؤجل واجب لبكرة وكل ساعة تمر لا بد نزيد وتيرة سرعتنا)، حاثاً بضرورة أن يكن فاعلات في مبادرة الشبكة الشبابية، ويكون لهن فيها دور أكبر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر هارون لمنسوبي (الوطني): (مافي وقت ننوم ونؤجل واجب لبكرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.