هارون لمنسوبي (الوطني): (مافي وقت ننوم ونؤجل واجب لبكرة)

كشف رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض احمد هارون خلال لقاء مفتوح مع قيادات المرأة أمس، عن أسباب وملابسات قرار الرئيس، وأوضح هارون أن الأصوات التي نادت بالتغيير مؤخراً وتلك التي لها رأي استدعت الرئيس أن يبعث برسالة طمأنينة وأن يقف في منتصف الدائرة ككبير، لأنه مسؤول عن كل السودانيين. وأضاف: (بكل رضا نتفهم أن الرئيس يكون دخري للبلد يحل مشاكلها).

وجدد هارون حسب صحيفة الإنتباهة، حرص حزبه على الحوار مع الآخر مهما كانت درجة الاختلاف، وأضاف (الذين يحاربوننا نحتاج لرؤية جديدة معهم وأي يوم يمر دون حل خصم علينا.

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وأثنى على الدور الذي ظلت تضطلع به المرأة، وأكد أنهم مع تمكين المرأة كشريك يمكن أن تكون نسبته أكبر، وقال للمؤتمرات (مافي وقت ننوم ونؤجل واجب لبكرة وكل ساعة تمر لا بد نزيد وتيرة سرعتنا)، حاثاً بضرورة أن يكن فاعلات في مبادرة الشبكة الشبابية، ويكون لهن فيها دور أكبر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)