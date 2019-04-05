الحكومة: الشعارات الإقصائية ليست لها نهايات سعيدة

التاريخ: 05-أبريل-2019
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دعا مساعد رئيس الجمهورية، د. الصادق الهادي المهدي لتقديم مبادرات وأفكار تسهم في معالجة القضايا الوطنية، وذلك لتجنب الوقوع في الإشكالات التي وقعت فيها بعض دول الإقليم، وقال المهدي حسب صحيفة آخر لحظة، إن الحكومة وضعت حلولاً واضحة بشأن الأوضاع التي تمر بها البلاد، مبيناً أن الحلول ستفضي لنتائج آمنة تقود البلاد إلى بر الأمان، داعياً للتواصل مع جميع فئات المجتمع خاصة الشباب والجلوس معهم في حوار.
وزاد قائلاً: لا نريد لشبابنا وأبنائنا أن يكونوا مشردين بين الدول كما حصل لبعض دول الإقليم، وأكد مساعد الرئيس أن الشعارات التي تنادي بالإقصاء ليست لها نهايات سعيدة وإنما تؤدي إلى نتائج صماء وعمياء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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