احتجاجات بالخرطوم وإصابات وسط المواطنين والشرطة

أعلنت قوات الشرطة أمس وقوع إصابات بين أفرادها ومواطنين وقعت أثناء تجمهرات غير مشروعة بمناطق متفرقة من ولاية الخرطوم، وألقت الشرطة القبض على من أسمتهم بـ(مثيري الشغب) ودونت بلاغات في مواجهتهم.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة، اللواء هاشم علي عبد الرحيم حسب صحيفة آخر لحظة، إن الشرطة تعاملت مع تلك التجمعات غير المشروعة وفقاً للقانون، كما تم إلقاء القبض على عدد من مثيري الشغب وفتحت في مواجهتهم بلاغات تحت طائلة القانون الجنائي وقانون الطوارئ.

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وأضاف عبد الرحيم أن محاكم الطوارئ أصدرت أحكاماً بالسجن والسجن مع الغرامة ضد عدد من المتهمين المقبوض عليهم، في بلاغات إثارة الشغب وتهديد السلامة العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)