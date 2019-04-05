رجل أعمال ينهي حياته شنقاً بـ(حبل)

أنهى رجل أعمال في العقد السادس من العمر أمس، حياته منتحراً شنقاً بحبل داخل منزله بمنطقة السلمة جنوب الخرطوم، حيث تلقت الشرطة بلاغاً هرعت على إثره إلى مكان الحادث وعثرت على الجثة معلقة داخل المنزل، واتخذت الشرطة الإجراءات الأولية تحت المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة، وأحالت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وشرعت الشرطة في تحرياتها، واتضح أنه سليم العقل ويمتلك مكاتب عقارات وعدداً من السيارات.

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وأفادت سيدة مستأجرة جزءاً من المنزل في أقوالها للشرطة حسب صحيفة آخر لحظة، بأن له زوجتين، وأشارت إلى أنها حضرت إليه في الصباح وقدمت له القهوة وكان في حالة توتر وقلق، وعندما رجعت إليه مرة أخرى كان في حالة صمت تام، وبعد فترة من الزمن أخبرها ابنها بأنه وجد الرجل مشنوقاً، وتم إخطار الشرطة بالواقعة وباشرت تحقيقاتها وفي انتظار تقرير التشريح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)