التاريخ: 05-أبريل-2019
6 مشاهدة
أنهى رجل أعمال في العقد السادس من العمر أمس، حياته منتحراً شنقاً بحبل داخل منزله بمنطقة السلمة جنوب الخرطوم، حيث تلقت الشرطة بلاغاً هرعت على إثره إلى مكان الحادث وعثرت على الجثة معلقة داخل المنزل، واتخذت الشرطة الإجراءات الأولية تحت المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة، وأحالت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وشرعت الشرطة في تحرياتها، واتضح أنه سليم العقل ويمتلك مكاتب عقارات وعدداً من السيارات.
وأفادت سيدة مستأجرة جزءاً من المنزل في أقوالها للشرطة حسب صحيفة آخر لحظة، بأن له زوجتين، وأشارت إلى أنها حضرت إليه في الصباح وقدمت له القهوة وكان في حالة توتر وقلق، وعندما رجعت إليه مرة أخرى كان في حالة صمت تام، وبعد فترة من الزمن أخبرها ابنها بأنه وجد الرجل مشنوقاً، وتم إخطار الشرطة بالواقعة وباشرت تحقيقاتها وفي انتظار تقرير التشريح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رجل أعمال ينهي حياته شنقاً بـ(حبل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.