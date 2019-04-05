فنانون ورياضيون يشاركون في حملة (6) أبريل

تنطلق غداً المبادرة المجتمعية لإصحاح البيئة بجميع مدن السودان، وتحتوي على حملات لإصحاح البيئة وإزالة الأنقاض والتشوهات البصرية، ودعا رئيس المبادرة بولاية الخرطوم أحمد مختار لاستنفار طاقات الشباب والمجتمع للمشاركة الفاعلة والإيجابية في إنجاح المبادرة.

وقال مختار حسب صحيفة آخر لحظة، إن المبادرة تهدف لتفجير طاقات المجتمع والشباب للمساهمة في إصحاح البيئة، مؤكداً أن الحملة ستشارك فيها فئات ورموز المجتمع المختلفة من مبدعين وإعلاميين وفنانين ورياضيين ومثقفين.

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وأبان مختار أن المبادرة المجتمعية لإصحاح البيئة تعتبر نقطة انطلاق قوية لنظافة وتطوير جميع أحياء ومدن السودان، بمشاركة كافة قطاعات المجتمع، موضحاً أن الحملة تهدف للنظافة وتغيير السلوك السالب تجاه البيئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)