التاريخ: 05-أبريل-2019
36 مشاهدة
تنطلق غداً المبادرة المجتمعية لإصحاح البيئة بجميع مدن السودان، وتحتوي على حملات لإصحاح البيئة وإزالة الأنقاض والتشوهات البصرية، ودعا رئيس المبادرة بولاية الخرطوم أحمد مختار لاستنفار طاقات الشباب والمجتمع للمشاركة الفاعلة والإيجابية في إنجاح المبادرة.
وقال مختار حسب صحيفة آخر لحظة، إن المبادرة تهدف لتفجير طاقات المجتمع والشباب للمساهمة في إصحاح البيئة، مؤكداً أن الحملة ستشارك فيها فئات ورموز المجتمع المختلفة من مبدعين وإعلاميين وفنانين ورياضيين ومثقفين.
وأبان مختار أن المبادرة المجتمعية لإصحاح البيئة تعتبر نقطة انطلاق قوية لنظافة وتطوير جميع أحياء ومدن السودان، بمشاركة كافة قطاعات المجتمع، موضحاً أن الحملة تهدف للنظافة وتغيير السلوك السالب تجاه البيئة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر فنانون ورياضيون يشاركون في حملة (6) أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.