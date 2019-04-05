وصول (3) بواخر وقود إلى ميناء بورتسودان

كشفت وزارة النفط والغاز عن وصول (3) بواخر وقود أمس الأول للميناء، في وقت كشفت فيه عن استمرار انسياب الوقود إلى الميناء بصورة يومية، وأكد وزير النفط اسحق بشير جماع عدم وجود أي إشكال في الإمداد النفطي، كما أكد حسب صحيفة آخر لحظة، على تأمين الإمدادات لحركة الاقتصاد في القطاعات المختلفة وزاد قائلاً: الآن الوضع مطمئن وسنحافظ عليه بذات النهج، ودعا جماع إلى ضرورة الترشيد في الكهرباء في فصل الصيف والذي يتم خلاله استهلاك كميات كبيرة من الوقود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)