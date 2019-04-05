وكيل التجارة يكشف تفاصيل إيقاف بيع السكر

قطعت وزارة الصناعة والتجارة، بعدم إيقاف عملية بيع السكر من قبل شركات إنتاج السكر، وتساءلت الوزارة لمن تتبع تلك الشركات؟ حتى تقوم بوقف البيع؟، وأوضح وكيل الوزارة المهندس عبد الرحمن عجب إبراهيم حسب صحيفة آخر لحظة أمس، بأن ما حدث هو عملية ترتيبات من قبل آلية ضبط توزيع السكر، استعداداً لتوفير الاحتياجات المطلوبة من السكر في المركز والولايات.

وأضاف إن الكميات الموجودة حالياً من السكر تفوق (500) ألف طن وزاد الإنتاج مستمر بمناطق الإنتاج، موضحاً بأن حاجة رمضان لا تتجاوز (120) ألف طن، مطمئناً (لن تحدث أي فجوة في السكر خلال شهر رمضان).

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ولفت إبراهيم إلى وجود مضاربات من قبل التجار، وعزا الأمر لعدم وجود قانون للوزارة لضبط الأسعار بالأسواق حتى يتم محاسبة كل المتورطين في عملية المضاربة والاحتكار، وأشار إلى وجود قانون واحد فقط هو ضبط الجودة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)