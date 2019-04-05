التاريخ: 05-أبريل-2019 فى : أخبار 28 مشاهدة يترأس رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني بالقصر الجمهوري، بحضور النائب الأول وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف ومحمد عثمان كبر، بجانب مساعديه، وحسب صحيفة آخر لحظة أن الدعوة وُجهت لعدد من رؤساء الأحزاب وشخصيات ورموز تاريخية وشخصيات اعتبارية، ومن المنتظر أن تتصدر أجندة الاجتماع الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس يجتمع بنائبيه ومساعديه بالقصر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.