أبرز العناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * لقاء مهم للرئيس بالقوى السياسية اليوم * وصول (3) بواخر وقود إلى ميناء بورتسودان * (الصيحة) تكشف عن قمة جديدة بين البشير وديبي بانجمينا الأسبوع المقبل * إحياء منظمة (الساحل والصحراء) بعد سقوط نظام القذافي صحيفة آخر لحظة: * الوطني لـ(المحتجين): (روقوا المنقة وبكرة أحلى) * الرئيس يجتمع بنائبيه ومساعديه بالقصر اليوم * وكيل التجارة يكشف لـ(آخر لحظة) تفاصيل إيقاف بيع السكر * هارون: البشير مازال مسؤولاً عن الوطني * رجل أعمال ينهي حياته شنقاً * احتجاجات بالخرطوم وإصابات وسط المواطنين والشرطة * فنانون ورياضيون يشاركون في حملة (6) أبريل * فيصل: تسيير قوافل للمنطقتين هدية للحلو * السودان يرفض اتهامات إريترية بشأن زعزعة الوضع بأراضيها * وصول (3) بواخر وقود إلى ميناء بورتسودان صحيفة الإنتباهة: * خطاب مهم من البشير للشعب اليوم * رئيس (الوطني) لمنسوبيه: (مافي وقت ننوم) * وصول (3) بواخر وقود.. المركزي يكشف عن إجراءات لتوفير (الكاش) * هارون لقيادات (الوطني): لا تهزكم عبارات (فطموهم وفكوا ارتباطهم) Advertisements * الخرطوم وانجمينا تتفقان على التماسك لمواجهة التحديات * البشير يدعو تنسيقية الحوار لاجتماع طارئ * الحكومة تستنكر اتهامها بإحاكة مؤامرات ضد إريتريا * الرئاسة شعارات الإقصاء نهاياتها ليست سعيدة * تعديل الرواتب وإنشاء مستشفى خاص ضمن حوافز لأساتذة الجامعات * تفاصيل جديدة عن تحطم الطائرة الإثيوبية * والي الجزيرة يحذر شركات البترول من التلاعب بحصة الولاية صحيفة السوداني: * لقاءات للبشير بنوابه ومساعديه والهيئة التنسيقية العليا للحوار اليوم * المركزي يكشف عن إجراءات لتوفير النقود * وصول بواخر محملة بالوقود إلى ميناء بورتسودان * المالية تجمد حسابات صندوق الشرق والشرطة تؤمن مقراته * البشير وديبي يبحثان مكافحة (بوكو حرام) * إصابات وسط متظاهرين ومنسوبي الشرطة في احتجاجات بالخرطوم صحيفة الدار: * بالصورة والقلم: المحكمة تردع دجال اليورو الأسود * الحكم للمتهمة في قضية آمنة الشريف برؤية أولادها بالسجن * زوج ينهي حياته شنقاً داخل منزله بالخرطوم * خطاب هام للبشير اليوم * تفاصيل جديدة في قضية المتهمين بابتزاز شاب بصور وفيديوهات * مجلس الوزراء يقف على إجراءات توفير الأوراق النقدية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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