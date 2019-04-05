شرق دارفور" تؤكد دعمها للخلاوى والدعاة

أكد والي شرق دارفور لواء أمن أنس عمر محمد، اهتمام حكومته بأمر الدعوة ودعم مؤسساتها التعليمية خاصة مجمعات وخلاوى القرآن الكريم بمحليات الولاية وشدد أنس خلال احتفال خلاوى همشكوريب قطاع مجمع الفاروق بمحلية عسلاية، على الاهتمام بالدعاة. وأضاف أن حكومته تسعى إلى تهيئة البيئة التعليمية لطلاب ومشائخ مجمعات القرآن الكريم بالولاية، مثمناً دور أمانة الزكاة الكبير في الدعم المتواصل لخلاوى القرآن بجميع المحليات. ووعد أنس بالاهتمام بأمر التنمية والخدمات بالمحلية لاسيما توفير المياه بحفر عدد من الآبار وصيانة المحطات المتوقفة، داعياً أهالي محلية عسلاية بالامتثال للقيم النبيلة والاستعداد لمرحلة النفير لتعمير وتطوير المحلية. ومن جهته، أكد أمين الزكاة بالولاية الأستاذ آدم مختار إدريس، مضي الديوان في تطوير وترقية الخلاوى القرآنية لمساهمتها في تنشئة جيل صالح في المجتمع، مؤكداً دور أمانة الزكاة في خدمة الخلاوى عبر برامج الزكاة المتواصلة.

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