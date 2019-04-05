كبر يزور شمال دارفور.. ولجنة عليا لاستقباله

يزور نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، ولاية شمال دارفور في الأيام المقبلة، لافتتاح عدد من المشروعات الصحية الجديدة، وعقد عدد من اللقاءات مع الفعاليات المختلفة كما سيزور السيد نائب الرئيس بعض المحليات الجغرافية بالولاية.

وفي السياق نفسه، ترأس والي الولاية بالإنابة ـ وزير الصحة والتنمية العمرانية الخميس، مروان التجاني الطيب، بمقر حكومة الولاية، اجتماع اللجنة العليا لاستقبال نائب الرئيس والوفد المرافق له.