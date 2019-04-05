الصدى



مجلس المريخ يتجاهل توصية الرئيس بإبعاد المدير التنفيذي ويثير غضب الجماهير

المريخ يدشن مشواره في الكأس بالكاملين أمام الكمال عصرا

المنتخب الوطني يتراجع ثلاثة مراكز ويسجل خامس أسوأ تصنيف في تاريخه

الزعيم



الفرقة الحمراء تعانق عشاقها بالجزيرة الخضراء

المريخ يواجه الكمال الكاملين عصرا

العرفاوي : جاهزون لتحقيق الانتصار ومواصلة المشوار

التكله ابشر تستضيف الأحمر

شباب الزعيم يواجه الخرطوم

وتراجع تصنيف المنتخب عالميا

تتناول وجبة الغداء بالتكله :

بعثة الزعيم تغادر صباحا إلى الكاملين

عصر اليوم بالجزيرة : المريخ يواجه كمال الكاملين في كأس السودان .



صحيفة المشاهد ’’كاف’’ يرفض طلبا لـ’’الليتوال’’ بخصوص مواجهة الهلال.. !!

الهلال يرفع من نسق التحضيرات ويؤدي مرانه الرئيسي اليوم

لومير يشيع اجواء من المرح ويجهز اللاعبين نفسيا قبل مواجهة الازرق

الإصابة تهدد مشاركة كشريدة وبعيو مع الليتوال أمام الهلال

النجم الساحلي يخفض اسعار تذاكر مباراته امام الهلال بسبب غلاء المعيشة

تمارين متنوعة لمرابطي الهلال بقيادة صهيب الثعلب وموفق صديق

المريخ يتدرب بملعبه امس ويواجه الكمال الكاملين اليوم الجمعة في الكأس

14 الف دولار حافز مستشار شداد من دعم الفيفا الملياري.. !!

مامون بشارة مراقبا للقاء الزمالك وحسنية اغادير المغربي

’’المشاهد’’ تكشف قائمة المرشحين للجان الاتحاد العربي وعطا المنان وجلال ابرزهم.. !!

تخصص محمد جلال في البيطرة هل يقف عائقاً امام ترشحه لقانونية الاتحاد العربي.. ؟

اسامة عطا المنان مراقبا لمباراة الاهلي والهلال السعوديين في كاس زايد

هلال كادقلي يهزم الرابطة كوستي بثلاثية بالاكاديمية

شداد يلتقي الجهاز الفني للمنتخبات والأولمبي يدشن التحضيرات بالاثنين

الاتحاد يؤكد قيام قرعة الممتاز ظهر الأحد في صالة دينار برعاية سوداني

صقور الجديان تتراجع 3 مراكز في التصنيف الدولي

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الهلال يهزم الموردة بهدفي الهندي والشيخ ويقترب من لقب الشباب

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كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الجمعة 5 ابريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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