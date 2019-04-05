الرئيس التشادي يثني على التطور الكبير الذي تشهده علاقات بلاده مع السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أثنى الرئيس التشادي إدريس ديبي على التطور الكبير الذي تشهده العلاقات مع السودان .
وقال ديبي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بالقصر الجمهوري يوم الخميس عقب المباحثات بين السودان و دولة تشاد قال إنهما بلدان يضمان شعباً واحداً نتيجة للتداخل الاجتماعي بينهما على الحدود وداخل المدن.
وأكد الرئيس التشادي اتفاق البلدين على العمل سوياً لمواجهة كافة التحديات التي تواجههما خاصة على الصعيد الأمني والسياسي داخل الإقليم فضلاً عن الأوضاع بليبيا، وزاد نحن نعمل لإيحاد آلية مشتركة لمواجهة التحديات الماثلة بالإقليم.
وأشاد ديبي باتفاق البلدين على تعزيز الربط بينهما عبر الطرق البرية والسكك الحديدية ، لافتاً إلى الأثر الاقتصادي الإيجابي الكبير لمشروع الربط عبر الألياف الضوئية فيما يتعلق بتخفيض تكلفة الاتصالات بتشاد.
ولفت سيادته إلى عقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين بالخرطوم قريباً لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين في كافة المجالات .
وأبان ديبي بحسب وكالة السودان للأنباء – أن المباحثات تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية ، مشيراً إلى تطابق وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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