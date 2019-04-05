الحسم الحسم فالماء خط احمر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في خبر صادم ورد في الزميلة السوداني قبل أيام أن هيئة مياه ولاية الخرطوم أقرت بمجابهة 37 منطقة بالولاية لخطر العطش خلال الصيف المقبل.

وعلى حسب الخبر ان ابرز المناطق المتضررة هي(ود العقلي واجزاء واسعة من احياء النزهة ومربعات الازهري والفردوس والجريف غرب والمنشية وقرى الريف الجنوبي ومنطقة هجيليجة) .

ونحن هنا نحتار ونتساءل لماذا هذه المناطق ؟ هل لأنها تشرب من محطة واحدة وهذه المحطة تتعرض لمشاكل تجعلها غير قادرة علي تلبية احتياجات المواطنين ام أن محطات عدة تزود هذه المناطق بالماء وأنها لن تستطيع الوفاء بالمطلوب منها سواء لاعطال فنية أو لأزمات الوقود والنقود أو لوجود مشاكل إدارية ، وعموما وبغض النظر عن السبب فإن الخبر مقلق للناس بشكل عام ومخيف خاصة لساكني هذه المناطق وهي مناطق كثيرة وليست سهلة طبعا وتضم عشرات الآلاف من المواطنين فكيف يمكن للناس أن يقبلوا بهذا الخبر وكيف للحكومة نفسها أن تقبل بنشر هذا الخبر وحتي مع إذاعته كيف لا تقوم الحكومة بتطمين مواطنيها وتعلن تصديها لحل المشكلة وبدائلها لمواجهتها ؟ وكيف تتركهم يخشون من مواجهة العطش في صيف لاهب سيقسو على الخرطوم ؟

السيد محمد طاهر ايلا مطالب بتناول هذا الملف فورا فهو أمر لايحتمل التاخير ولابد من تدخلك ياسيد ايلا الان قبل الغد والعمل الجاد على حل المشكلة وإذاعة بيان يوضح حجم المشكلة وأبعادها ومقترحات الحكومة لحلها فهذه قضية لايمكن تأجيلها وهي خط احمر فالحسم الحسم يا ايلا.