مسيرة السبت بين الترقب والتهكم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تعيش بلادنا حالة ترقب وقلق من قدوم يوم غد السبت الذي اعتبرته المعارضة سانحة هامة جدا لتسجيل نصر كبير لها في صراعها المستمر مع الحكومة منذ التاسع عشر من ديسمبر العام 2018 إذ ظلت الاحتجاجات منتظمة تطالب بتنحي الرئيس البشير وهو ليس فقط يرفض مطالب المحتجين وانما يعتبرها نوعا من الخيانة للوطن وسبق أن وصف المحتجين بالعملاء والمرتزقة وكأنه يختزل الوطن في شخصه حتي يكون إسقاطه اسقاطا للوطن .

يصادف يوم غد السادس من أبريل ذكرى نجاح الانتفاضة الشعبية العارمة التي نجحت في الاطاحة بالرئيس الأسبق جعفر نميري في العام 1985 بعد احتجاجات عارمة طالبت برحيله وانتهت بانحياز الجيش للشعب صباح السبت السادس من أبريل وتمنيا لتجدد هذه النتيجة وتيمنا بهذه الذكرى تحشد المعارضة لاكبر مسيرة تنادي برحيل الرئيس البشير وتطلب من الجيش الانحياز لخيار الشعب وتولي مقاليد السلطة في البلد مع تأكيد على سلمية المظاهرة وعدم الاستجابة لاي استفزاز أو الرد عليه بغض النظر عن من صدر وتقول المعارضة بكل فصائلها أن الخروج في مسيرة السادس من أبريل قرض عين على الكل ووعدت بتقدم قادتها للمسيرات التي ينتظر أن تعم غالب المدن السودانية وربما تظاهر بعض سودانيي المهاجر دعما لمسيرات الداخل ، وفي هذا الوقت تقول الانباء ان الحكومة مضطربة وخائفة من مسيرات السبت وماقد تحمله من مفاجآت ستلفت نظر العالم و رغم ذلك يحاول المؤتمر الوطني أن يبدو بصورة الساخر من الحراك والمستهزئ به قال دكتور نافع علي نافع للصحفيين الذين سألوه عن تقييمه لمسيرة السبت المرتقبة فقال بسخرية انتوا مستعجلين ليه ؟ الباقي يومين بس ويجي السبت ونشوف عدد المتظاهرين وبراكم حتعرفوا حجم كل جهة.

بيننا ويوم السبت هذا النهار وسترى غدا اتصدق المعارضة وتخرج المسيرة المليونية التي تسحب الثقة من الحكومة وتفقدها شرعيتها ام تصدق تهكمات دكتور نافع ؟، وان غدا لناظره قريب.