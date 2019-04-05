الهلال يتجه لسوسة ويؤدي اليوم مرانه الرئيسي لمواجهة "الليتوال"

يجري فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال صباح اليوم الجمعة مرانه الرئيسي لمواجهة النجم الساحلي التونسي عصر بعد غد الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية، ومن المنتظر أن يختبر الجهاز الفني لفريق الهلال خلال مران اليوم جاهزية العناصر التي ينوي الدفع بها بصورة أساسية في مواجهة النجم الساحلي التونسي، الأمر الذي قد يرفع من وتيرة التنافس بين اللاعبين

وستغادر بعثة الهلال عقب المران مباشرة صوب مدينة "سوسة" معقل فريق النجم الساحلي التونسي، حيث سيختتم الهلال تمارينه التحضيرية عصر الغد بالملعب الأولمبي في جوهرة الساحل.

هذا وكان فريق الهلال قد واصل تمارينه التحضيرية المكثفة والقوية بالملعب الفرعي للمرادي قمرت، حيث أجرى الفريق صباح وعصر امس مرانين حرص خلالهما الجهاز الفني على مواصلة الأعمال البدنية والفنية التكتيكية للاعبين الذين ظهروا في قمة الروح المعنوية.