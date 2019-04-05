المريخ يبدأ الدفاع عن لقب كأس السودان أمام الكمال الكاملين اليوم

يبدأ المريخ حملة الدفاع عن لقبه كبطل سابق لمسابقة كأس السودان القومية عندما يحل ضيفا على الكمال الكاملين اليوم الجمعة ضمن مرحلة دور الستة عشر من المسابقة ويطمح المريخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وفي نفس الوقت الاستفادة من المباراة باعتبارها تأتي ضمن تحضيراته لدوري النخبة، ويبدو الأحمر مرشحا فوق العاودة للتفوق على منافسه التأهل على حسابه لدور الثمانية نسبة للفوارق الكبيرة بين الطرفين لكن الجهاز الفني للفريق حذر اللاعبين من الاستهتار أو التهاون وضرورة اداء المباراة بكل جدية حتى يتمكن الفريق من الفوز على منافسه وحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية من مسابقة كأس السودان.

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