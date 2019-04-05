مقتل 18 عسكريا على يد جماعة “بوكو حرام” شمال شرقي نيجيريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل مسلحو جماعة “بوكو حرام” المتطرفة 18 عسكريا في شمال شرق نيجيريا، حسبما أوردت “رويترز”، اليوم الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد القتلى يضم 13 جنديا نيجيريا و5 من عناصر القوة الإفريقية الخاصة بمكافحة الإرهاب، موضحة أنهم جميعا قتلوا جراء هجمات شنها مسلحو الجماعة على حواجز وقواعد للجيش في ولاية بورنو (شمال شرق البلاد)، وكذلك قرب بحيرة تشاد.

وتكثر جماعة “بوكو حرام” التي بايع مسلحوها، في العام 2015، تنظيم “القاعدة” الإرهابي، من اعتداءاتها في شمال وشمال شرق نيجيريا، كما ينفذ مسلحوها هجمات على أراضي النيجر والكاميرون وتشاد المجاورة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا عنف “بوكو حرام” في حوض بحيرة تشاد، منذ العام 2009، نحو 27 ألف قتيل، إضافة إلى تشريد حوالي 2,6 مليون شخص وجعل أكثر من 11 مليونا من النيجيريين المقيمين في منطقة النزاع يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة.