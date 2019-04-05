الخارجية الروسية: موسكو سترد عسكريا في الوقت المناسب لمواجهة أي تهديد ضدها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت الخارجية الروسية اليوم الخميس أن موسكو سترد عسكريا في الوقت المناسب لمواجهة أي تهديد ضدها، مشيرة إلى ازدياد عدد المناورات العسكرية لحلف الناتو التي تتضمن “عنصرا نوويا”.

وردا على تصريحات للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو للصحفيين اليوم إن موسكو ليست هي من تخفض “عتبة استخدام” الأسلحة النووية، بل تفعل ذلك الولايات المتحدة عبر تعديل استراتيجيتها النووية وتطوير أسلحة جديدة.

وأضاف غروشكو أن واشنطن لم تقدم حتى الآن أي دليل على انتهاك روسيا المزعوم لمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وهي في نفس الوقت تتجاهل كليا المخاوف الروسية بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة.

وصرح ستولتنبيرغ أمس الأربعاء بأن دول الناتو تتفق على حقيقة أن روسيا تخرق المعاهدة المذكورة، لأنها امتلكت صواريخ “يصعب رصدها وذات قدرة عالية على المناورة وقادرة على حمل رؤوس نووية”، مما يخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية في النزاع.

وعلق غروشكو على التصريحات الأمريكية بشأن شراء ​تركيا​ منظومة ​صواريخ​ “إس-400″، بقوله إن “​الولايات المتحدة​ لا تترد في اختيار وسائل الضغط على حلفائها في شتى المسائل، وبالتالي لا نستغرب هذا الضغط الأمريكي على تركيا”.