اشتباكات عنيفة غربي طرابلس بين قوات الجيش في الشرق وكتائب العاصمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد شهود لسبوتنيك، اليوم الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة على الطريق الساحلي بين قوات الجيش في الشرق وقوات مقاتلة بالزاوية بكوبري الـ27 غربي طرابلس.

وأضاف الشهود أن اشتباكات بالمدفعية الثقيلة دارت في محيط العزيزية بين قوات الجيش وقوات تتبع أسامه الجويلي ومجموعات متفرقه من طرابلس.

وكان مصدر عسكري في القوات البحرية والضفادع البشرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، قد أفاد أن زوارق القوات البحرية قامت بإنزال في قاعدة بحرية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد المصدر العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة “سبوتنيك”، أن: “زوارق القوات البحرية والضفادع البشرية التابعة للقيادة العامة قامت بإنزال في قاعدة سيدي بلال البحرية الواقعة 17 كم غرب طرابلس مساء اليوم الخميس”.

في سياق متصل قال مصدر عسكري ليبي، في وقت سابق في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، بأن الجيش الليبي اتخذ قرارا لا رجعه فيه بالتقدم لتخليص العاصمة والمدن الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية، خاصة بعد ورود معلومات مؤكدة عن وصول عدد من قادة تنظيم القاعدة المتمركزين في سوريا إلى غرب ليبيا وأصبحوا الآن في ضواحي العاصمة طرابلس”.