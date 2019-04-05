تركيا: صفقة شراء منظومة “إس-400” من روسيا “محسومة” ولا يمكن إلغاؤها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس-400″، التي أثارت التوتر مع الولايات المتحدة باتت “محسومة” ولا يمكن إلغاؤها.

وأضاف، في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للولايات المتحدة، أن علاقات بلاده مع روسيا ليست بديلا لتحالفها مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي؛ بحسب “رويترز”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تواصل مناقشاتها مع تركيا بشأن خططها لشراء نظام دفاع صاروخي من روسيا مشيرا إلى أنه واثق من قدرة الدولتين الحليفتين بحلف شمال الأطلسي على إيجاد حل للمشكلة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء خارجية حلف الأطلسي “هناك فرص عظيمة أمام الولايات المتحدة وتركيا للعمل معا عن كثب… أجريت مناقشة مطولة جيدة مع وزير الخارجية التركي بالأمس وأنا واثق جدا من أننا سنجد طريقا للمضي قدما”.