مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يعتزم مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة مشاورات عاجلة اليوم الجمعة، تتناول التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة على “تويتر”: “دعت المملكة المتحدة لعقد اجتماعًا لمجلس الأمن، لإجراء مشاورات خاصة بشأن الوضع في ليبيا في الساعة 15:00 من يوم الجمعة (الساعة 22.00 بتوقيت موسكو). وسيقوم غسان سلامة، الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإطلاع أعضاء المجلس على الوضع الحالي”

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الموجود بطرابلس في محاولة لدفع عملية سلام دولية، إلى ضبط النفس. وعندما سئل عن بيان حفتر، قال جوتيريش إن ليبيا بحاجة إلى حل سياسي وليس عسكريا.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر قد أمر، أمس الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس، ضمن حملة بدأها أمس الأربعاء، لاستهداف ما وصفها بالجماعات الإرهابية. وتوقع حفتر وقادته العسكريون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.