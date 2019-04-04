حملات أمنية مشتركة بشارع النيل لضبط الظواهر السالبة

التاريخ: 04-أبريل-2019
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كشفت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم، عن قيام حملات أمنية مشتركة لضبط المظاهر السالبة بشارع النيل بالخرطوم من التفحيط بالسيارات والسرعة الزائدة والوقوف الخاطئ والتظليل دون تراخيص للمركبات، بجانب المظاهر الأخرى المخلة بالأمن المجتمعي.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، أمس (الاربعاء)، برئاسة معتمد المحلية الفريق شرطة محمد أحمد علي إبراهيم، بضبط جميع السيارات التي تعمل دون لوحات واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه أصحابها.
ووجهت اللجنة بالبدء في إنفاذ الإجراءات التنظيمية الخاصة بمزاولة مهنة بيع الشاي بشارع النيل وفقاً للضوابط الأمنية والإدارية المعتمدة.
إلى ذلك، كشفت اللجنة بحسب الشروق – عن استقرار الوضع الجنائي بجميع المحاور وخلو سجلات الشرطة من البلاغات المزعجة والمهددة للأمن المجتمعي نتيجة للعمل المنعي والكشفي لمواقع الجريمة والمناطق المشبوهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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