صقور الجديان تتراجع في تصنيف الفيفا

التاريخ: 04-أبريل-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة تراجع المنتخب السوداني الأول لكرة القدم ، 3 مراكز في التصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس لشهر ابريل واحتل المركز 130 عالمياً والـ35 أفريقيا وتصدرت السنغال القائمة الأفريقية، تونس ثانياً، نيجيريا ثالثاً، المغرب رابعاً والكونغو الديمقراطية خامساً فيما حافظت بلجيكا على صدارة العالم، فرنسا، ثانياً، البرازيل ثالثاً، انجلترا رابعاً وكرواتيا خامساً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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